Долар подорожчав: актуальні курси валют в Україні на 27 січня

В обмінних пунктах України сьогодні, 27 січня 2023 року, курс долара у продажу зріс на 5 копійок до 40,60 гривень за долар. Курс євро збільшився на 5 копійок до 43,70 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 27 січня становить 39,8433 грн за євро (+0,0804 грн).

Нагадаємо, заступник голови НБУ Юрій Гелетій заявив, що Національний банк України має достатній рівень золотовалютних резервів для утримання офіційного курсу гривні до долара на рівні 36,6 гривень. З його слів, приводів для девальвації немає.

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