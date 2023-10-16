Долар подешевшав на початку тижня: свіжі курси валют

Курс долара в обмінних пунктах України знижується на початку тижня. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 16 жовтня середній курс долара в Україні впав на 5 копійок до 38,10 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 40,50 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,60 гривні, євро по 39,80 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 36,33-36,35 (купівля-продаж), знизившись на 2 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) за два тижні нового режиму гнучкості керованої опустив офіційний курс долара на 20 копійок.

Офіційний курс гривні до долара на 16 жовтня 2023 встановлено на такому рівні: 36,3688 гривень за 1 долар (-0,0243 грн).

Курс євро становитиме 38,2782 гривень за 1 євро (-0,3640 грн).

Міжбанк

НБУ за другий тиждень (9-13 жовтня) після введення режиму гнучкості обмінного курсу продав на міжбанку 575 млн. доларів . Це вдвічі менше, ніж за перший тиждень, що свідчить про стабілізацію ситуації на ринку.