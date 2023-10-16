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Доллар подешевел в начале недели: свежие курсы валют

Украина, Понедельник 16 октября 2023 10:46
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Доллар подешевел в начале недели: свежие курсы валют Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины снижается в начале недели. Единая европейская валюта также подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 16 октября средний курс доллара в Украине упал на 5 копеек до 38,10 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 40,50 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,60 гривен, евро по 39,80 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 36,33-36,35 (покупка-продажа), снизившись на 2 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) за две недели нового режима управляемой гибкости опустил официальный курс доллара на 20 копеек.

Официальный курс гривны к доллару на 16 октября 2023 года установлен на таком уровне: 36,3688 гривен за 1 доллар (-0,0243 грн).

Курс евро составит 38,2782 гривен за 1 евро (-0,3640 грн).

Межбанк

НБУ за вторую неделю (9-13 октября) после введения режима гибкости обменного курса продал на межбанке 575 млн долларов. Это в два раза меньше, чем за первую неделю, что свидетельствует о стабилизации ситуации на рынке.

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