Долар подешевшав на початку тижня: актуальні курси валют в Україні на 21 листопада

В обмінних пунктах України сьогодні, 21 листопада 2022 року, курс долара у продажу впав на 20 копійок до 40,40 гривень за долар. Курс євро знизився на 30 копійок до 40,95 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
Середній курс євро становить:
Середній курс злотого складає:
Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 21 листопада становить 37,8906 грн за євро (+0,1225 грн).
Нагадаємо, у Національному банку не очікують значних коливань курсу долара до гривні до кінця року.
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