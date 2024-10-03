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Долар подешевшав після триденного зростання

Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після зростання третини дня поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 4 жовтня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2202 грн за 1 долар (-0,0553 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 45,5236 гривень за 1 євро (-0,1911 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 1 копійку до 41,29-41,31 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара не змінився – 41,50 гривень.

Коментар НБУ

Як заявив у коментарі РБК-Україна, доктор економічних наук, професор Олексій Плотніков, гривня дешевшатиме.

На його думку, пояснюватиметься не поточною ситуацією, у тому числі пов'язаною зі скороченням зовнішніх надходжень, а тим, що вже оприлюднено прогнозований середньорічний валютний курс на 2025 рік, який становить 45 гривень за долар.

"Якихсь сплесків при цьому чи курсових стрибків я не прогнозую. Впливу будь-яких зовнішніх факторів, щоб курс змінювався в той чи інший бік, теж чекати підстав немає", - сказав Плотніков.

 

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