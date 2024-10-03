Доллар подешевел после трехдневного роста

Официальный курс на 4 октября 2024 года установлен на таком уровне: 41,2202 гривен за 1 доллар (-0,0553 грн).

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Курс евро составит 45,5236 гривен за 1 евро (-0,1911 грн).

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На межбанке сегодня курс вырос на 1 копейку до 41,29-41,31 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара не изменился - 41,50 гривен.

Комментарий НБУ

Как заявил в комментарии РБК-Украина, доктор экономических наук, профессор Алексей Плотников, гривна будет дешеветь.

По его мнению, будет объясняться не текущей ситуацией, в том числе связанной с сокращением внешних поступлений, а тем, что уже обнародован прогнозируемый среднегодовой валютный курс на 2025 год, который составляет 45 гривен за доллар.

"Каких-то всплесков при этом или курсовых скачков я не прогнозирую. Влияния каких-либо внешних факторов, чтобы курс менялся в ту или иную сторону, тоже ожидать оснований нет", - сказал Плотников.