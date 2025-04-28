Долар подешевшав після тижневого зростання

Ситуація на ринку

За даними НБУ, банки скоротили ввезення готівкових доларів і євро в Україну в березні 2025 року до 1,059 млрд доларів.

Найбільший попит на валюту в Україні був восени минулого року і січні поточного року. Після цього він знижується.

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