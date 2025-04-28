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Доллар подешевел после недельного роста

Фото: курс доллара упал на 1 копейку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Американская валюта подешевела после роста четыре торговых дня подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 29 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7441 гривен за 1 доллар (-0,0072 грн).
bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 47,3921 гривен за 1 евро (+0,0065 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 15 копеек до 41,66-41,69 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 10 копеек до 41,95 гривен.

 

Ситуация на рынке

По данным НБУ, банки сократили ввоз наличных долларов и евро в Украину в марте 2025 года до 1,059 млрд долларов.

Наибольший спрос на валюту в Украине был осенью прошлого года и январе текущего года. После этого он снижается.

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