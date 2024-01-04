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Долар подешевшав після тижневого зростання: НБУ встановив курс на 5 січня

Фото: курс долара впав до 38,04 гривні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знизив курс долара за підсумками торгів на міжбанку. Долар подешевшав після зростання протягом шести банківських днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 5 січня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,0412 грн за 1 долар (-0,0747 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 41,6665 гривень за 1 євро (+0,0592 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 5 копійок до 38,07-38,10 грн/долар (купівля-продаж).

udinform.com

На готівковому ринку вранці курс впав на 10 копійок до 39,05 грн/долар.

Ситуація на ринку

Курс долара за грудень 2023 року зріс на 4,4% - до 37,98 грн/долар. На початку 2024 року курс зріс до 38,11 грн/долар - чергового максимуму.

Наступного тижня, з 8 по 14 січня, глобальних змін на валютному ринку не очікується, сказав у коментарі РБК-Укаріна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.

За його прогнозом, курсові рамки можливих (очікуваних) змін на міжбанку будуть на рівні 38-38,6 грн/долар та 39-40,5 грн/євро, а на готівці будуть у 38,5-39,5 грн/долар та 39-41 грн/євро.

 

 

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