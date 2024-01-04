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Доллар подешевел после недельного роста: НБУ установил курс на 5 января

Фото: курс доллара упал до 38,04 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара по итогам торгов на межбанке. Доллар подешевел после роста в течение шести банковских дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 5 января 2024 года установлен на таком уровне: 38,0412 гривен за 1 доллар (-0,0747 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 41,6665 гривен за 1 евро (+0,0592 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 5 копеек до 38,07-38,10 грн/доллар (покупка-продажа).

udinform.com

На наличном рынке с утра курс упал на 10 копеек до 39,05 грн/доллар.

Ситуация на рынке

Курс доллара за декабрь 2023 года вырос на 4,4% до 37,98 грн/доллар. В начале 2024 года курс вырос до 38,11 грн/доллар - очередного максимума.

На следующей неделе, с 8 по 14 января, глобальных изменений на валютном рынке не ожидается, сказал в комментарии РБК-Укарина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.

По его прогнозу, курсовые рамки возможных (ожидаемых) изменений на межбанке будут на уровне 38-38,6 грн/доллар и 39-40,5 грн/евро, а на наличном пределе будут в 38,5-39,5 грн/доллар и 39-41 грн/евро.

 

 

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