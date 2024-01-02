Долар подешевшав після сильного зростання: курси валют в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України знизився після сильного зростання протягом останнього тижня. Долар подешевшав за падінням на міжбанку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 2 січня середній курс продажу долара в Україні впав на 20 копійок до 39,30 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 43,40 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 38,50 грн, євро по 42,40 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 37,90-38,03 (купівля-продаж) - падіння на 15 копійок порівняно з відкриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України знову підвищив курс долара до історичного максимуму.

Офіційний курс на 2 січня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,0144 грн за 1 долар (+0,0124 грн). Курс євро становитиме 42,0059 гривень за 1 євро (+0,0099 грн).

Ситуація на ринку

Зростання курсу долара в грудні було викликане дефіцитом валюти. НБУ у грудні 2023 року продав на міжбанківському валютному ринку 3,553 млрд доларів. Це максимальний обсяг із червня 2022 року.

Офіційний курс долара за грудень зріс на 4,4% з 36,38 до 37,98 грн/долар і майже щодня оновлював рекорди.

Готівковий курс залежить від міжбанку. У результаті курс на готівковому ринку за грудень зріс на 1,5 гривні до 39,05 грн/долар. Однак курс, як і раніше, нижчий, ніж на початку минулого року, коли він становив близько 40,70 грн/долар.

Очікується, що на початку 2024 року Національний банк продовжить активно впливати на валютний ринок та поступово послаблювати гривню. На міжбанку курс може становити 37,70-38,50 грн/долар, на готівковому ринку - плюс ще 50-60 копійок.