Долар подешевшав після різкого зростання: НБУ встановив офіційний курс

Офіційний курс на 16 листопада 2023 року встановлено на такому рівні: 36,2643 грн за 1 долар (-0,0528 грн).

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Курс євро становитиме 39,3939 гривень за 1 євро (+0,4547 грн).

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На міжбанку сьогодні курс упав на 7 копійок до 36,25-36,27 грн/долар (купівля-продаж).

udinform.com

На готівковому ринку курс не змінився - 37,85 гривень за долар.

Прогноз курсу

Курс долара знижується протягом останнього місяця. Однак більшість фахівців схиляються до думки, що зростання курсу долара є неминучим.

Як зазначив у коментарі РБК-Україна начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, попит та пропозиція стануть найголовнішим фактором, який формуватиме ситуацію на ринку в перспективі 1-2 місяців.