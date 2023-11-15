Доллар подешевел после резкого роста: НБУ установил официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил официальный курс доллара. Доллар подешевел после трех дней роста.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 16 ноября 2023 года установлен на таком уровне: 36,2643 гривен за 1 доллар (-0,0528 грн).
bank.gov.ua
Курс евро составит 39,3939 гривен за 1 евро (+0,4547 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс упал на 7 копеек до 36,25-36,27 грн/доллар (покупка-продажа).
udinform.com
На наличном рынке курс не изменился - 37,85 гривен за доллар.
Курс доллара падает в течение последнего месяца. Однако большинство специалистов склоняются к мнению, что рост курса доллара неизбежен.
Как отметил в комментарии РБК-Украина начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, спрос и предложение станут самым главным фактором, который будет формировать ситуацию на рынке в перспективе 1-2 месяцев.