Доллар подешевел после резкого роста: НБУ установил официальный курс

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 16 ноября 2023 года установлен на таком уровне: 36,2643 гривен за 1 доллар (-0,0528 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 39,3939 гривен за 1 евро (+0,4547 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 7 копеек до 36,25-36,27 грн/доллар (покупка-продажа).

udinform.com

На наличном рынке курс не изменился - 37,85 гривен за доллар.

Прогноз курса

Курс доллара падает в течение последнего месяца. Однако большинство специалистов склоняются к мнению, что рост курса доллара неизбежен.

Как отметил в комментарии РБК-Украина начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, спрос и предложение станут самым главным фактором, который будет формировать ситуацию на рынке в перспективе 1-2 месяцев.