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Доллар подешевел после резкого роста: НБУ установил официальный курс

Украина, Среда 15 ноября 2023 15:43
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Доллар подешевел после резкого роста: НБУ установил официальный курс Фото: курс доллара снизился на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил официальный курс доллара. Доллар подешевел после трех дней роста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 16 ноября 2023 года установлен на таком уровне: 36,2643 гривен за 1 доллар (-0,0528 грн).

Доллар подешевел после резкого роста: НБУ установил официальный курс

bank.gov.ua

Курс евро составит 39,3939 гривен за 1 евро (+0,4547 грн).

Доллар подешевел после резкого роста: НБУ установил официальный курс

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 7 копеек до 36,25-36,27 грн/доллар (покупка-продажа).

Доллар подешевел после резкого роста: НБУ установил официальный курс

udinform.com

На наличном рынке курс не изменился - 37,85 гривен за доллар.

Прогноз курса

Курс доллара падает в течение последнего месяца. Однако большинство специалистов склоняются к мнению, что рост курса доллара неизбежен.

Как отметил в комментарии РБК-Украина начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, спрос и предложение станут самым главным фактором, который будет формировать ситуацию на рынке в перспективе 1-2 месяцев.

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