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Долар подешевшав після дводенного зростання

Фото: курс долара впав на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після зростання два дні поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 27 червня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,5138 грн за 1 долар (-0,1407 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 43,3133 гривень за 1 євро (-0,2317 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 10 копійок до 40,49-40,51 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара не змінився – 40,90 гривень.

Ситуація на ринку

Дані НБУ свідчать про зростання попиту на валюту 2024 року. Зокрема, у травні банки ввезли в Україну готівкову валюту на 1,176 млрд доларів, що на 4% більше, ніж у квітні (1,126 млрд доларів).

Готівкова валюта є основною формою заощаджень для українців. На руках у громадян близько 120 млрд доларів, що набагато більше, ніж на готівковій гривні (близько 20 млрд доларів в еквіваленті).

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