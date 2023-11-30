Долар подешевшав після чотириденного зростання: НБУ встановив курс на 1 грудня

Офіційний курс станом на 1 грудня 2023 року встановлено на такому рівні: 36,3535 гривень за 1 долар (-0,0217 грн).

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Курс євро становитиме 39,7235 гривень за 1 євро (-0,2347 грн).

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На міжбанку сьогодні курс впав на 4 копійки до 36,34-36,36 грн/долар (купівля-продаж).

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На готівковому ринку курс впав на 5 копійок до 37,55 гривні за долар.

Прогноз курсу

У грудні 2023 року на готівковому ринку курсові коливання очікуються в діапазоні 37-38 грн/долар та 39-41 грн/євро.

Як зазначив Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, поточні коливання (щоденні) та різниця між курсами купівлі та продажу на готівковому ринку будуть у прийнятних межах 0,3-0,5 грн. Очікується збільшення пропозиції на готівковому ринку.

На міжбанківському ринку курсові коливання можуть бути в досить широкому коридорі: 36-38 грн/долар і 39-41 грн/євро, поточні коливання збережуться на рівні 0,2 грн, прогнозує він.