Що буде з доларом: від чого залежить курс та чого очікувати в грудні

Протягом грудня 2023 року на валютний ринок впливатиме комплекс чинників. На готівковому ринку курсові межі допустимих коливань очікуються в діапазоні 37-38 грн/долар та 39-41 грн/євро.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.

Як зазначив експерт, поточні коливання (щоденні) та різниця між курсами покупки та продажу на готівковому ринку будуть у "притомних" межах 0,3-0,5 грн. Очікується збільшення пропозиції на готівковому ринку.

Водночас на міжбанківському ринку курсові коливання можуть бути у досить широкому коридорі: 36-38 грн/долар та 39-41 грн/євро, поточні коливання збережуться на рівні 0,2 грн, прогнозує він.

Які чинники вливатимуть на валютний ринок

На думку Лєсового, одним із головних і вкрай важливих факторів, на основі якого формуватимуться курси, є співвідношення попиту та пропозиції передусім на безготівковому ринку.

"Цілком можливо, що НБУ може дати більше "свободи" міжбанку, що виявиться в більш динамічній, але різновекторній зміні курсів валют. Проте за всіма ознаками якихось відчайдушних курсових стрибків чи падінь очікувати не варто", - сказав він.

Банкір припускає, що поступово почнеться реалізовуватися черговий етап з лібералізації валютного ринку, який полягає в скороченні "множинності курсів" (зменшення різниці між безготівковим, банківським та курсом обмінників).

"Тим більше кон’юнктура буде досить сприятливою: в грудні традиційно збільшується пропозиція на готівковому ринку, адже частина громадян, щоб здійснити необхідні покупки до свят, вирішують обміняти валютні заощадження. Відповідно зростання пропозиції над попитом може вплинути на курси на готівковому ринку", - сказав він.

За його словами, цілком можливо, що міжкурсова різниця скоротиться з теперішніх 1-1,5% до 1-0,7%. "Однак поки що говорити про закладення нового тренду зарано - у грудні це скоріше буде "сезонним", тобто тимчасовим явищем", - додав Лєсовий.

Вплив міжнародної допомоги на ринок

Як зазначив Лєсовий, міжнародна фінансова допомога дає змогу Україні долати перешкоди воєнного стану, адже протягом 2023 року майже 50% всіх надходжень до загального фонду держбюджету становив саме макрофін. "Крім того, якщо поглянути на цифри бюджету на 2024 рік, розуміємо, що дефіцит у майже 1,5 трлн грн зможуть покрити гроші країн-партнерів. Звідси й озвучені цифри від українських урядовців про потребу 41 млрд доларів на 2024 рік", - сказав він.

За його словами, рік іще не завершився, багато питань перебувають у стані розв’язання (обсяг і джерела фіндопомоги), однак і побоювань, висловлюваних в медіа, стало дедалі більше. "Зараз важливо підійти до цього питання більш прагматично, з холодною головою. Міжнародні партнери, і це майже аксіома для багатьох, навряд чи залишать Україну без підтримки", - сказав він.

Начальник департаменту казначейства Глобус Банку вважає, що курс валют залежатиме не лише від міжнародної допомоги. "Варто сказати, що низка факторів, що також впливатимуть на валютний ринок: це і розвиток економіки країни в надскладний воєнний період, обсяги та можливості здійснювати експорт (наприклад, це стосується блокування українсько-польського кордону), стан справ на фронті, можливі наслідки ворожих обстрілів, психологічна стійкість суспільства до нових викликів війни тощо", - додав банкір.