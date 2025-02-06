Долар подешевшав: обмінники виставили нові курси валют
Курс долара в обмінних пунктах України трохи знизився. Єдина європейська валюта подорожчала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 6 лютого середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 41,80 гривень, курс євро зріс на 10 копійок до 43,65 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,30 гривень, євро - по 42,95 гривень.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,57-41,62 грн/долар (купівля-продаж) - на 1 копійку нижчий порівняно із закриттям попереднього дня.
Офіційний курс
Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар впав до мінімуму з середини грудня.
Офіційний курс на 5 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6584 гривень за 1 долар (-0,0974 грн).
Це мінімальний рівень із 16 грудня 2024 року (41,607 грн/долар).
Офіційний курс євро становитиме 43,4081 гривень за 1 євро (+0,2911 грн).
Ситуація на ринку
За даними НБУ, українці в січні 2025 року купили в банках 1,480 млрд доларів - рекордний за 12 років обсяг валюти (у листопаді 2012 року - 1,523 млрд доларів).
За 2024 рік зростання обсягів готівкової валюти поза банками (бізнесу і населення) оцінено НБУ в 16,5 млрд доларів. Це більше, ніж у 2023 році - 11,7 млрд доларів.