Долар подешевшав: обмінники виставили нові курси валют

Курс долара в обмінних пунктах України трохи знизився. Єдина європейська валюта подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 6 лютого середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 41,80 гривень, курс євро зріс на 10 копійок до 43,65 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,30 гривень, євро - по 42,95 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,57-41,62 грн/долар (купівля-продаж) - на 1 копійку нижчий порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар впав до мінімуму з середини грудня.

Офіційний курс на 5 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6584 гривень за 1 долар (-0,0974 грн).

Це мінімальний рівень із 16 грудня 2024 року (41,607 грн/долар).

Офіційний курс євро становитиме 43,4081 гривень за 1 євро (+0,2911 грн).

Ситуація на ринку

За даними НБУ, українці в січні 2025 року купили в банках 1,480 млрд доларів - рекордний за 12 років обсяг валюти (у листопаді 2012 року - 1,523 млрд доларів).

За 2024 рік зростання обсягів готівкової валюти поза банками (бізнесу і населення) оцінено НБУ в 16,5 млрд доларів. Це більше, ніж у 2023 році - 11,7 млрд доларів.