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Долар подешевшав: обмінники виставили нові курси валют на початку тижня

Україна, Понеділок 02 вересня 2024 10:24
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Долар подешевшав: обмінники виставили нові курси валют на початку тижня Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує знижуватись. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 2 вересня середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 41,35 гривень, курс євро знизився на 15 копійок до 45,85 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,85 гривні, євро по 45,15 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,00-41,03 грн/долар (купівля-продаж) – зниження на 4 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає четвертий день поспіль.

Офіційний курс на 30 серпня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,0592 грн за 1 долар (-0,1309 грн).

Курс євро становитиме 45,5018 гривень за 1 євро (-0,2027 грн).

Ситуація на ринку

Статистика НБУ свідчить про зниження структурного дефіциту валюти на ринку. Національний банк України у серпні 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 2,679 млрд доларів, що на 19,2% менше, ніж у липні (3,316 млрд доларів).

З початку року НБУ продав на міжбанку 20,165 млрд доларів. Водночас з початку року міжнародна допомога Україні сягнула 24,5 млрд доларів.

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