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Доллар подешевел: обменники выставили новые курсы валют в начале недели

Украина, Понедельник 02 сентября 2024 10:24
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Доллар подешевел: обменники выставили новые курсы валют в начале недели Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает снижаться. Единая европейская валюта также подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 2 сентября средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 41,35 гривен, курс евро снизился на 15 копеек до 45,85 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,85 гривен, евро по 45,15 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,00-41,03 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 4 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет четвертый день подряд.

Официальный курс на 30 августа 2024 года установлен на таком уровне: 41,0592 гривен за 1 доллар (-0,1309 грн).

Курс евро составит 45,5018 гривен за 1 евро (-0,2027 грн).

Ситуация на рынке

Статистики НБУ свидетельствует о снижении структурного дефицита валюты на рынке. Национальный банк Украины в августе 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 2,679 млрд долларов, что на 19,2% меньше, чем в июле (3,316 млрд долларов).

С начала года НБУ продал на межбанке 20,165 млрд долларов. В то же время с начала года международная помощь Украине достигла 24,5 млрд долларов.

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