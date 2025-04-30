Долар подешевшав: обмінники оновили курси валют

Станом на ранок 30 квітня середній курс продажу долара в Україні впав на 10 копійок до 41,75 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 47,75 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,25 гривень, євро по 47,00 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,52-41,55 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 4 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні на останній день квітня. У підсумку за місяць курс зріс лише на 9 копійок.

Офіційний курс на 30 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5647 гривень за 1 долар (-0,1794 грн).

Офіційний курс євро становитиме 47,284 гривень за 1 євро (-0,1081 грн).