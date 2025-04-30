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Долар подешевшав: обмінники оновили курси валют

Фото: курс долара впав на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує знижуватися. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 30 квітня середній курс продажу долара в Україні впав на 10 копійок до 41,75 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 47,75 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,25 гривень, євро по 47,00 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,52-41,55 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 4 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні на останній день квітня. У підсумку за місяць курс зріс лише на 9 копійок.

Офіційний курс на 30 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5647 гривень за 1 долар (-0,1794 грн).

Офіційний курс євро становитиме 47,284 гривень за 1 євро (-0,1081 грн).

 

 

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банк, у травні ситуація на валютному ринку України буде залежати насамперед від економічних чинників.

"Цілком можливо, що в другій половині травня офіційний курс долара може зрости в середньому на 1%, а за підсумками місяця офіційний курс буде на рівні 41,6-42 грн/долар", - сказав він.

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