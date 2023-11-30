Долар подешевшав: обмінні пункти виставили нові курси валют

На ранок 30 листопада середній курс долара в Україні впав на 5 копійок до 37,55 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 41,00 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,05 гривні, євро по 40,30 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 36,35 -36,37 (купівля-продаж) – зниження на 3 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України знову підвищив курс долара. Долар дорожчає четвертий день поспіль.

Офіційний курс на 30 листопада 2023 року встановлено на такому рівні: 36,3752 гривні за 1 долар (+0,0108 грн).

Курс євро становитиме 39,9582 гривень за 1 євро (+0,1410 грн).

Прогноз курсу

У грудні 2023 року на готівковому ринку курсові коливання очікуються в діапазоні 37-38 грн/долар та 39-41 грн/євро.

Як зазначив Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, поточні коливання (щоденні) та різниця між курсами купівлі та продажу на готівковому ринку будуть у прийнятних межах 0,3-0,5 грн. Очікується збільшення пропозиції на готівковому ринку.

На міжбанківському ринку курсові коливання можуть бути в досить широкому коридорі: 36-38 грн/долар і 39-41 грн/євро, поточні коливання збережуться на рівні 0,2 грн, прогнозує він.