Долар подешевшав: обмінні пункти оновили курси валют

Курс долара в обмінних пунктах України трохи знизився. Єдина європейська також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 22 листопада середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 41,60 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 44,05 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,10 грн, євро по 43,35 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,24-41,26 грн/долар (купівля-продаж) – зниження на 3 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після зниження напередодні.

Офіційний курс на 22 листопада 2024 року встановлено на такому рівні: 41,286 грн за 1 долар (-0,0777 грн).

Офіційний курс євро становитиме 43,4659 гривень за 1 євро (-0,0976 грн).