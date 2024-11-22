Долар подешевшав: обмінні пункти оновили курси валют
Курс долара в обмінних пунктах України трохи знизився. Єдина європейська також подешевшала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На ранок 22 листопада середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 41,60 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 44,05 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,10 грн, євро по 43,35 грн.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,24-41,26 грн/долар (купівля-продаж) – зниження на 3 копійки порівняно із закриттям у попередній день.
Офіційний курс
Національний банк України підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після зниження напередодні.
Офіційний курс на 22 листопада 2024 року встановлено на такому рівні: 41,286 грн за 1 долар (-0,0777 грн).
Офіційний курс євро становитиме 43,4659 гривень за 1 євро (-0,0976 грн).
Коментар НБУ
НБУ тримає курс долара близько рівня 41,20-41,40 гривні вже чотири місяці після девальвації на початку року.
Як зазначили у НБУ, відносна стабільність чистого попиту на іноземну валюту, що узгоджувався з оцінками НБУ структурного дефіциту, створювала фундаментальне підґрунтя для збереження бокового тренду в динаміці обмінного курсу гривні впродовж останніх місяців.
"НБУ і надалі залишався активним учасником валютного ринку з метою уникнення розбалансування інфляційних та курсових очікувань", - йдеться в Інфляційному звіті.