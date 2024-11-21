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Долар знову подорожчав: НБУ встановив курс на 22 листопада

Україна, Четвер 21 листопада 2024 15:44
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Долар знову подорожчав: НБУ встановив курс на 22 листопада Фото: курс долара виріс на 3 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 22 листопада 2024 року встановлено на такому рівні: 41,286 грн. за 1 долар (-0,0777 грн.).

Долар знову подорожчав: НБУ встановив курс на 22 листопада

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 43,4659 гривень за 1 євро (-0,0976 грн).

Долар знову подорожчав: НБУ встановив курс на 22 листопада

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 4 копійки до 41,27-41,29 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

Долар знову подорожчав: НБУ встановив курс на 22 листопада

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 41,65 гривні.

Прогноз курсу

НБУ тримає курс близько рівня 41,20-41-30 грн/долар з кінця липня. Курс зазвичай знижується чи зростає протягом кількох днів, після чого відбувається розворот.

Як зазначили в НБУ, в останні місяці обмінний курс перебував у бічному тренді. Це результат того, що чистий попит на валюту у ці місяці практично не змінювався.

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