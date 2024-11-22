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Доллар подешевел: обменные пункты обновили курсы валют

Украина, Пятница 22 ноября 2024 10:03
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Доллар подешевел: обменные пункты обновили курсы валют Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного снизился. Единая европейская также подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 22 ноября средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 41,60 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 44,05 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,10 гривен, евро по 43,35 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,24-41,26 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после снижения накануне.

Официальный курс на 22 ноября 2024 года установлен на таком уровне: 41,286 гривен за 1 доллар (-0,0777 грн).

Официальный курс евро составит 43,4659 гривен за 1 евро (-0,0976 грн).

Комментарий НБУ

НБУ держит курс доллара около уровня 41,20-41,40 гривен уже четыре месяца после девальвации в начале года.

Как отметили в НБУ, относительная стабильность чистого спроса на иностранную валюту, которая согласовывалась с оценками НБУ структурного дефицита, создавала фундаментальную основу для сохранения бокового тренда в динамике обменного курса гривны на протяжении последних месяцев.

"НБУ и дальше оставался активным участником валютного рынка во избежание разбалансирования инфляционных и курсовых ожиданий", - говорится в Инфляционном отчете.

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