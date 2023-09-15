Долар подешевшав наприкінці тижня: курси валют в обмінних пунктах

На ранок 15 вересня середній курс долара в Україні впав на 5 копійок до 38,20 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 41,15 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому 37,70 гривень, євро 40,50 гривень.

Офіційний курс долара НБУ не змінюється з 21 липня минулого року - 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 15 вересня становить 39,2381 гривні за євро (-0,0293 гривні).

Бюджетний курс

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що бюджетний прогноз Мінекономіки щодо середньорічного курсу гривні до долара на 2024 рік становить 41,4 грн/долар. Він також повідомив про бажаність девальвації.

Однак голова НБУ Андрій Пишний заявив, що бюджетний курс для курсу, який було закладено до державного бюджету, не є ні прогнозом, ні метою для Національного банку.

За його словами, це певний розрахунковий параметр, який закладається, але може бути змінено залежно від обставин.