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Долар подешевшав: які курси в обмінниках

Україна, Четвер 05 вересня 2024 11:00
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Долар подешевшав: які курси в обмінниках Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України почав знижуватися за падінням на міжбанківському валютному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 5 вересня середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 41,45 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 45,95 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,95 гривні, євро по 45,22 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,18-41,21 грн/долар (купівля-продаж) зниження на 8 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає третій день поспіль.

Офіційний курс на 5 вересня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2766 грн за 1 долар (+0,0126 грн).

Курс євро становитиме 45,6065 гривень за 1 євро (+0,0634 грн).

Ситуація на ринку

За інформацією Bloomberg, Міжнародний валютний фонд підштовхуватиме Україну до більш швидкої девальвації валюти. Проте, як зазначає Bloomberg, Національний банк України не хоче, щоб гривня послабшала ще більше. Валюта вже втратила понад 10% із жовтня, коли було скасовано фіксований обмінний курс, запроваджений після повномасштабного вторгнення Росії.

Крім того, голова НБУ Андрій Пишний під час зустрічі з представниками МВФ заявив, що під час роботи місії особливо зосередяться на можливостях акумулювання внутрішніх ресурсів для покриття збільшених потреб державного бюджету з огляду на тривалість та інтенсивність війни. "Завдання справді непросте. Ми бачимо, що у його вирішенні значну роль відіграватиме робота на внутрішньому борговому ринку", - сказав він.

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