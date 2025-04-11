Долар подешевшав, євро подорожчав на гривню і оновив історичний максимум

Офіційний курс на 14 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3879 гривень за 1 долар (-0,0152 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 46,9153 гривень за 1 євро (+1,0738 грн). Попередній максимум було встановлено 20 вересня 2024 року - 46,2393 гривень за євро.



bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс не змінився - 41,39-41,42 грн/долар (купівля-продаж) - порівняно із закриттям попереднього дня.



udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 15 копійок до 41,60 гривень, курс євро перевищив 47 гривень.

Пара долар-євро

Курс долара на міжнародному ринку падає через втрату довіри до США після дії Дональда Трампа з митами. Це спонукало інвесторів позбутися американських активів на користь безпечних активів, таких як швейцарський франк, єна і євро, а також золото.

Євро зріс на 1,14% до 1,136025 долара, раніше підскочивши на 2,5% до найвищого рівня за три роки. Золото зросло на 1,5% до рекордних 3219,84 доларів за унцію.

Індекс долара, який вимірює курс американської валюти по відношенню до шести основних валют, знизився на 1,2%, опустившись нижче рівня 100 вперше з липня 2023 року.