Долар подешевшав, євро подорожчав на гривню і оновив історичний максимум

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта оновила історичний максимум.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 14 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3879 гривень за 1 долар (-0,0152 грн).
Офіційний курс євро становитиме 46,9153 гривень за 1 євро (+1,0738 грн). Попередній максимум було встановлено 20 вересня 2024 року - 46,2393 гривень за євро.
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс не змінився - 41,39-41,42 грн/долар (купівля-продаж) - порівняно із закриттям попереднього дня.
udinform.com
На готівковому ринку курс долара зріс на 15 копійок до 41,60 гривень, курс євро перевищив 47 гривень.
Курс долара на міжнародному ринку падає через втрату довіри до США після дії Дональда Трампа з митами. Це спонукало інвесторів позбутися американських активів на користь безпечних активів, таких як швейцарський франк, єна і євро, а також золото.
Євро зріс на 1,14% до 1,136025 долара, раніше підскочивши на 2,5% до найвищого рівня за три роки. Золото зросло на 1,5% до рекордних 3219,84 доларів за унцію.
Індекс долара, який вимірює курс американської валюти по відношенню до шести основних валют, знизився на 1,2%, опустившись нижче рівня 100 вперше з липня 2023 року.