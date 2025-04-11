Доллар подешевел, евро подорожал на гривну и обновил исторический максимум

Официальный курс на 14 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,3879 гривен за 1 доллар (-0,0152 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 46,9153 гривен за 1 евро (+1,0738 грн). Предыдущий максимум был установлен 20 сентября 2024 года - 46,2393 гривен за евро.



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс не изменился - 41,39-41,42 грн/доллар (покупка-продажа) - по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 15 копеек до 41,60 гривен, курс евро превысил 47 гривен.

Пара доллар-евро

Курс доллара на международном рынке падает из-за утраты доверия к США после действия Дональда Трампа с пошлинами. Это побудило инвесторов избавиться от американских активов в пользу безопасных активов, таких как швейцарский франк, иена и евро, а также золото.

Евро вырос на 1,14% до 1,136025 доллара, ранее подскочив на 2,5% до самого высокого уровня за три года. Золото выросло на 1,5% до рекордных 3219,84 долларов за унцию.

Индекс доллара, который измеряет курс американской валюты по отношению к шести основным валютам, снизился на 1,2%, опустившись ниже уровня 100 впервые с июля 2023 года.