Долар подешевшав, євро подорожчало: як змінилися курси валют за останній місяць

Станом на ранок 30 червня середній курс долара Україною становить 37,45 гривень. За місяць долар подешевшав на 15 копійок. Курс євро у червні зріс на 45 копійок до 41,10 гривень за євро.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 36,95 гривні, євро по 40,40 гривні.

Офіційний курс долара НБУ не змінюється з 21 липня минулого року та становить 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 30 червня становить 40,0006 гривень за євро. За місяць курс зріс на 0,7204 гривні.

Нова стратегія НБУ

НБУ 29 червня затвердив Стратегію пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу і повернення до інфляційного таргетування. Підготовка Стратегії є одним зі структурних маяків у межах програми з МВФ, виконання якого було передбачено до кінця червня 2023 року.

Стратегія складається з трьох основних напрямів. Це пом'якшення валютних обмежень, перехід до більшої гнучкості курсу та повернення до принципів інфляційного таргетування. Кожен напрям містить загальний опис послідовності етапів, ключових пріоритетів, принципів та належних передумов реалізації Стратегії.

"НБУ впроваджуватиме Стратегію послідовно та поступово, спираючись на наявність необхідних передумов. Так, наприклад, сформовані належні передумови дали змогу НБУ пом'якшити низку валютних обмежень у червні. Водночас передумови для наступних кроків ще формуються", - йдеться в повідомленні.

Крім того, під час реалізації стратегії НБУ враховуватиме результати ретельного аналізу ефективності попередніх кроків та потенційного впливу змін.

"Курсова стійкість залишатиметься важливим елементом досягнення цілей Національного банку впродовж всіх етапів реалізації Стратегії", - йдеться в повідомленні НБУ.