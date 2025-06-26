Долар подешевшав, євро оновив історичний максимум

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Курс євро знову оновив історичний максимум.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 27 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5852 гривень за 1 долар (-0,0768 грн).
bank.gov.ua
Офіційний курс євро становитиме 48,638 гривень за 1 євро (+0,3142 грн). Попередній максимум було зафіксовано 25 червня - 48,5084.
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс упав на 4 копійки до 41,58-41,61 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
udinform.com
На готівковому ринку курс долара впав на 10 копійок до 41,80 гривень, курс євро зріс на 30 копійок до 49,05 гривень.
Долар впав до трирічного мінімуму до світових валют. Курс долар знизився більш ніж на 10%. Якщо так триватиме найближчими днями, це буде його найбільше падіння за першу половину року з початку 1970-х років.
Євро підскочив на 0,6% до 1,173 долара, найсильнішого значення з 2021 року.
НБУ встановлює курс євро на основі міжнародних котирувань євро до долара, тому в Україні також зростає курс.
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