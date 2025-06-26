Доллар подешевел, евро обновил исторический максимум

Курс доллар-евро

Доллар упал до трехлетнего минимума к мировым валютам. Курс доллар снизился более чем на 10%. Если так будет продолжаться в ближайшие дни, это будет его самое большое падение за первую половину года с начала 1970-х годов.

Евро подскочил на 0,6% до 1,173 доллара, самого сильного значения с 2021 года.

НБУ устанавливает курс евро на основе международных котировок евро к доллару, поэтому в Украине также растет курс.

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