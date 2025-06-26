Доллар подешевел, евро обновил исторический максимум

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Курс евро снова обновил исторический максимум.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 27 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,5852 гривен за 1 доллар (-0,0768 грн).
bank.gov.ua
Официальный курс евро составит 48,638 гривен за 1 евро (+0,3142 грн). Предыдущий максимум был зафиксирован 25 июня - 48,5084.
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс упал на 4 копейки до 41,58-41,61 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс доллара упал на 10 копеек до 41,80 гривен, курс евро вырос на 30 копеек до 49,05 гривен.
Доллар упал до трехлетнего минимума к мировым валютам. Курс доллар снизился более чем на 10%. Если так будет продолжаться в ближайшие дни, это будет его самое большое падение за первую половину года с начала 1970-х годов.
Евро подскочил на 0,6% до 1,173 доллара, самого сильного значения с 2021 года.
НБУ устанавливает курс евро на основе международных котировок евро к доллару, поэтому в Украине также растет курс.
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