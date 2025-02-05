Долар подешевшав: чи варто купувати зараз та чи зростатиме курс
Курс долара знизився за підсумками січня 2025 року. Але тенденція до девальвації гривні збережеться через високий попит з боку бізнесу та населення.
Про в коментарі РБК-Україна сказав провідний експерт департаменту глобальних ринків ОТП БАНК Євген Міюц.
"Якщо звернути увагу на середньозважений курс, закладений у бюджет на 2025 рік, та на рівень інфляції, то прогнози аналітиків щодо подорожчання долара до грудня 2025 року приблизно на 10% до 46-47 гривень мають під собою обґрунтовані підстави", - сказав він.
За його словами, попит з боку бізнесу та населення є основним чинником девальвації гривні.
Водночас Міюц переконаний, що у Національного банку України є достатньо інструментів як для запобігання різкому коливанню курсу, так і росту інфляції.
Експерт відзначив, що головною причиною падіння курсу долара у січні 2025 року стала відсутність попиту з боку основних покупців іноземної валюти. Водночас завершення процесу збільшення експортної виручки та виплати заробітної плати сприяли укріпленню національної валюти.
Відповідаючи на питання, чи залишаються гривневі депозити та ОВГЗ альтернативою доларам у 2025 році, Міюц сказав: "Дивлячись на те, яку остаточну мету переслідувати. Депозити в гривні та ОВГЗ були та залишаються достатньо ефективними інструментами для забезпечення стабільності заощаджень. Своєю чергою Міністерство фінансів та НБУ вживають необхідні заходи, які дозволять і надалі забезпечувати привабливість цих інструментів, в тому числі й шляхом перегляду на підвищення облікової ставки".
Нагадаємо, курс долара на готівковому ринку в першій половині січня перевищив 43 гривні. Однак потім курс впав більш ніж на гривню до 42 гривень. У підсумку долар подешевшав за місяць на 50 копійок.
Протягом січня офіційний курс долара неодноразово оновлював максимуми. Рекордне значення було зафіксовано 13 січня - 42,28 грн/долар. Однак потім НБУ почав знижувати курс. За січень курс долара впав на 0,5% - з 42,03 грн/долар до 41,82 грн/долар.