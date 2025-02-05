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Доллар подешевел: стоит ли покупать сейчас и будет ли расти курс

Украина, Среда 05 февраля 2025 13:25
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Доллар подешевел: стоит ли покупать сейчас и будет ли расти курс Фото: курс доллара в 2025 году будет расти (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара снизился по итогам января 2025 года. Но тенденция к девальвации гривны сохранится из-за высокого спроса со стороны бизнеса и населения.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал ведущий эксперт департамента глобальных рынков ОТП БАНК Евгений Миюц.

"Если обратить внимание на средневзвешенный курс, заложенный в бюджет на 2025 год, и на уровень инфляции, то прогнозы аналитиков относительно подорожания доллара до декабря 2025 года примерно на 10% до 46-47 гривен имеют под собой обоснованные основания", - сказал он.

По его словам, спрос со стороны бизнеса и населения представляют собой основный фактор девальвации гривны.

В то же время Миюц убежден, что у Национального банка Украины есть достаточно инструментов как для предотвращения резкого колебания курса, так и роста инфляции.

Эксперт отметил, что главной причиной падения курса доллара в январе 2025 года стало отсутствие спроса со стороны основных покупателей иностранной валюты. В то же время завершение процесса увеличения экспортной выручки и выплаты заработной платы способствовали укреплению национальной валюты.

Отвечая на вопрос, остаются ли гривневые депозиты и ОВГЗ альтернативой долларам в 2025 году, Миюц сказал: "Смотря на то, какую окончательную цель преследовать. Депозиты в гривне и ОВГЗ были и остаются достаточно эффективными инструментами для обеспечения стабильности сбережений. В свою очередь Министерство финансов и НБУ принимают необходимые меры, которые позволят и в дальнейшем обеспечивать привлекательность этих инструментов, в том числе и путем пересмотра на повышение учетной ставки".

Напомним, курс доллара на наличном рынке в первой половине января превысил 43 гривны. Однако затем курс упал более чем на гривну до 42 гривен. В итоге доллар подешевел за месяц на 50 копеек.

В течение января официальный курс доллара неоднократно обновлял максимумы. Рекордное значение было зафиксировано 13 января - 42,28 грн/доллар. Однако затем НБУ начал снижать курс. За январь курс доллара упал на 0,5% - с 42,03 грн/доллар до 41,82 грн/доллар.

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