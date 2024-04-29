Долар подешевшав через скорочення дефіциту валюти: НБУ показав дані за тиждень

НБУ протягом тижня 22-26 квітня 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 532,35 млн доларів. Це на 23% менше, ніж тижнем раніше (695,10 млн доларів).

З початку року НБУ продав на міжбанку 7,9 млрд доларів. Ці витрати були компенсовані за рахунок міжнародної допомоги Україні, яка з початку року становила 11,8 млрд доларів.

Курс долара

НБУ у жовтні 2023 року перейшов до режиму "керованої гнучкості курсу" та реагує на ситуацію на валютному ринку, знижуючи або піднімаючи курс інтервенцій. За наслідками торгів на міжбанку визначається офіційний курс.

Курс долара досяг історичного максимуму 39,78 на 22 квітня. Це могло бути спричинене великим розміром структурного дефіциту, який НБУ покриває із резервів. Потім курс пішов униз, опустившись до 39,60 грн/долар.