Долар подешевшав: актуальні курси валют в Україні на 3 травня

В обмінних пунктах України сьогодні, 3 травня 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 37,85 гривень за долар. Курс євро впав на 5 копійок до 41,65 гривні за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
Середній курс євро становить:
Середній курс злотого складає:
Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 3 травня становить 40,1066 грн за євро (-0,1627 грн).
Нагадаємо, у квітні попит на валюту впав. Українці скоротили купівлю доларів у банках у два рази.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .