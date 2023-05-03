Доллар подешевел: актуальные курсы валют в Украине на 3 мая

В обменных пунктах Украины сегодня, 3 мая 2023 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 37,85 гривен за доллар. Курс евро упал на 5 копеек до 41,65 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
Средний курс евро составляет:
Средний курс злотого составляет:
Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 3 мая составляет 40,1066 гривен за евро (-0,1627 гривен).
Напомним, в апреле спрос на валюту упал. Украинцы сократили покупку долларов в банках в два раза.
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