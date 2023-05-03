Долар подешевшав: актуальні курси валют в Україні на 3 травня

В обмінних пунктах України сьогодні, 3 травня 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 37,85 гривень за долар. Курс євро впав на 5 копійок до 41,65 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає: покупка - 37,25 грн (37,30 - 2 травня)

продаж – 37,85 грн (37,90 – 2 травня) за долар. Середній курс євро становить: купівля – 40,85 грн (40,90 грн – 2 травня),

продаж – 41,65 грн (41,70 – 2 травня) за євро. Середній курс злотого складає: купівля – 8,50 грн (8,40 – 2 травня),

продаж - 9,00 грн (8,90 - 2 травня) за злотий. Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 3 травня становить 40,1066 грн за євро (-0,1627 грн).