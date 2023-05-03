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Долар подешевшав: актуальні курси валют в Україні на 3 травня

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Україна, Середа 03 травня 2023 11:31
Долар подешевшав: актуальні курси валют в Україні на 3 травня Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 3 травня 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 37,85 гривень за долар. Курс євро впав на 5 копійок до 41,65 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • покупка - 37,25 грн (37,30 - 2 травня)
  • продаж – 37,85 грн (37,90 – 2 травня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 40,85 грн (40,90 грн – 2 травня),
  • продаж – 41,65 грн (41,70 – 2 травня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,50 грн (8,40 – 2 травня),
  • продаж - 9,00 грн (8,90 - 2 травня) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 3 травня становить 40,1066 грн за євро (-0,1627 грн).

Долар подешевшав: актуальні курси валют в Україні на 3 травня

Нагадаємо, у квітні попит на валюту впав. Українці скоротили купівлю доларів у банках у два рази.

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