Долар подешевшав: актуальні курси валют в Україні на 3 травня
В обмінних пунктах України сьогодні, 3 травня 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 37,85 гривень за долар. Курс євро впав на 5 копійок до 41,65 гривні за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
- покупка - 37,25 грн (37,30 - 2 травня)
- продаж – 37,85 грн (37,90 – 2 травня) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля – 40,85 грн (40,90 грн – 2 травня),
- продаж – 41,65 грн (41,70 – 2 травня) за євро.
Середній курс злотого складає:
- купівля – 8,50 грн (8,40 – 2 травня),
- продаж - 9,00 грн (8,90 - 2 травня) за злотий.
Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 3 травня становить 40,1066 грн за євро (-0,1627 грн).
Нагадаємо, у квітні попит на валюту впав. Українці скоротили купівлю доларів у банках у два рази.
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