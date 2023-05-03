Доллар подешевел: актуальные курсы валют в Украине на 3 мая

В обменных пунктах Украины сегодня, 3 мая 2023 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 37,85 гривен за доллар. Курс евро упал на 5 копеек до 41,65 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет: покупка - 37,25 грн (37,30 - 2 мая)

продажа - 37,85 грн (37,90 - 2 мая) за доллар. Средний курс евро составляет: покупка - 40,85 грн (40,90 грн - 2 мая),

продажа - 41,65 грн (41,70 - 2 мая) за евро. Средний курс злотого составляет: покупка - 8,50 грн (8,40 - 2 мая),

продажа - 9,00 грн (8,90 - 2 мая) за злотый. Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 3 мая составляет 40,1066 гривен за евро (-0,1627 гривен).