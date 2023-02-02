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Долар подешевшав: актуальні курси валют в Україні на 2 лютого

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Україна, Четвер 02 лютого 2023 11:28
Долар подешевшав: актуальні курси валют в Україні на 2 лютого Фото: курс долара впав на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 2 лютого 2023 року, курс долара у продажу впав на 10 копійок до 40,45 гривень за долар. Курс євро зріс на 10 копійок до 43,85 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 39,80 грн (39,90 – 1 лютого)
  • продаж – 40,45 грн (40,55 – 1 лютого) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 42,90 грн (42,80 – 1 лютого),
  • продаж – 43,85 грн (43,75 – 1 лютого) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля - 9,00 грн (9,00 - 1 лютого),
  • продаж – 9,25 грн (9,25 – 1 лютого) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 2 лютого становить 39,8323 грн за євро (+0,2376 грн).

Долар подешевшав: актуальні курси валют в Україні на 2 лютого

Нагадаємо, заступник голови НБУ Юрій Гелетій заявив, що Національний банк України має достатній рівень золотовалютних резервів для утримання офіційного курсу гривні до долара на рівні 36,6 гривень. З його слів, приводів для девальвації немає.

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