Долар почав дешевшати після різкого зростання: новий курс в обмінних пунктах

На ранок 13 грудня середній курс долара в Україні впав на 5 копійок до 37,70 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 40,70 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,20 гривні, євро по 39,90 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 37,01 -37,03 (купівля-продаж) – зростання на 2 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України знову підвищив курс долара. Долар наблизився до позначки 37 гривень.

Офіційний курс на 13 грудня 2023 року встановлено на такому рівні: 36,9861 грн за 1 долар (+0,1145 грн). Курс євро становитиме 39,9376 гривень за 1 євро (+0,2638 грн).

Прогнози курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, головною тенденцією останніх тижнів на валютному ринку є зближення міжбанківського та готівкового курсів.

"На валютному ринку, незважаючи на часті, але несуттєві зміни курсів, слід очікувати на досить прогнозовану ситуацію", - сказав він.

У результаті до кінця року готівковий долар може значно подешевшати.