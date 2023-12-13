Доллар начал дешеветь после резкого роста: свежий курс в обменных пунктах

По состоянию на утро 13 декабря средний курс доллара в Украине упал на 5 копеек до 37,70 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 40,70 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,20 гривен, евро по 39,90 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 37,01 -37,03 (покупка-продажа) - рост на 2 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил курс доллара. Доллар приблизился к отметке в 37 гривен.

Официальный курс на 13 декабря 2023 года установлен на таком уровне: 36,9861 гривен за 1 доллар (+0,1145 грн). Курс евро составит 39,9376 гривен за 1 евро (+0,2638 грн).

Прогнозы курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, главной тенденцией последних недель на валютном рынке является сближение межбанковского и наличного курсов.

"На валютном рынке, несмотря на частые, но несущественные изменения курсов, следует ожидать достаточно прогнозируемую ситуацию", - сказал он.

В итоге до конца года наличный доллар может несущественно подешеветь.