Долар почав дешевшати: обмінники виставили нові курси валют

Курс долара в обмінних пунктах України трохи знизився. Єдина європейська валюта також подешевшала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На ранок 20 жовтня середній курс долара в Україні впав на 5 копійок до 38,10 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 40,45 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,60 гривні, євро по 39,75 гривні.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 36,54-36,56 (купівля-продаж), знизившись на 5 копійок порівняно із закриттям у попередній день.
Національний банк України (НБУ) знову підвищив офіційний курс долара. Курс знову перевищив рівень, який був до переходу до режиму гнучкості (36,57 грн/долар).
Офіційний курс гривні до долара на 20 жовтня 2023 встановлено на такому рівні: 36,6118 гривень за 1 долар (+0,0502 грн).
Курс євро становитиме 38,6511 гривень за 1 євро (+0,0421 грн).
Банкіри, фінансові аналітики, керівники підприємств та громадяни прогнозують, що курс протягом наступних 12 місяців буде на рівні 40 гривень за долар або вище.
Зокрема, банкіри погіршили прогноз і в жовтні 2023 року чекають на курс на рівні 41,16 грн/долар. У липні вони чекали на курс 40,54 грн/долар.