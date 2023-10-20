Долар почав дешевшати: обмінники виставили нові курси валют

Курс долара в обмінних пунктах України трохи знизився. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 20 жовтня середній курс долара в Україні впав на 5 копійок до 38,10 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 40,45 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,60 гривні, євро по 39,75 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 36,54-36,56 (купівля-продаж), знизившись на 5 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знову підвищив офіційний курс долара. Курс знову перевищив рівень, який був до переходу до режиму гнучкості (36,57 грн/долар).

Офіційний курс гривні до долара на 20 жовтня 2023 встановлено на такому рівні: 36,6118 гривень за 1 долар (+0,0502 грн).

Курс євро становитиме 38,6511 гривень за 1 євро (+0,0421 грн).

Прогноз курсу

Банкіри, фінансові аналітики, керівники підприємств та громадяни прогнозують, що курс протягом наступних 12 місяців буде на рівні 40 гривень за долар або вище.

Зокрема, банкіри погіршили прогноз і в жовтні 2023 року чекають на курс на рівні 41,16 грн/долар. У липні вони чекали на курс 40,54 грн/долар.