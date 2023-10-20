Доллар начал дешеветь: обменники выставили новые курсы валют

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного снизился. Единая европейская валюта также подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 20 октября средний курс доллара в Украине упал на 5 копеек до 38,10 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 40,45 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,60 гривен, евро по 39,75 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 36,54-36,56 (покупка-продажа), снизившись на 5 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил официальный курс доллара. Курс снова превысил уровень, который был до перехода в режим управляемой гибкости (36,57 грн/доллар).

Официальный курс гривны к доллару на 20 октября 2023 года установлен на таком уровне: 36,6118 гривен за 1 доллар (+0,0502 грн).

Курс евро составит 38,6511 гривен за 1 евро (+0,0421 грн).

Прогноз курса

Банкиры, финансовые аналитики, руководители предприятий и граждане прогнозируют, что курс в течение следующих 12 месяцев будет на уровне 40 гривен за доллар или выше.

В частности, банкиры ухудшили прогноз и в октябре 2023 года ждут курс на уровне 41,16 грн/доллар. В июле они ожидали курс 40,54 грн/доллар.