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Долар почав дешевшати: обмінні пункти виставили нові курси валют

Україна, Четвер 02 січня 2025 10:36
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Долар почав дешевшати: обмінні пункти виставили нові курси валют Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України почав знижуватися. Готівковий ринок відображає ситуацію на міжбанківському валютному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 2 січня середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 42,45 гривень, курс євро знизився на 5 копійок до 44,35 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,95 гривень, євро - по 43,65 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,94-42,00 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 3 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль історичного максимуму.

Офіційний курс на 2 січня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,9725 гривень за 1 долар (-0,0570 грн).

Офіційний курс євро складе 43,6052 гривень за 1 євро (-0,0803 грн).

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, за підсумками січня офіційний курс долара може зрости в межах 0,5-1%, але є вірогідність, що курс коливатиметься в діапазоні 42-42,3 гривень.

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