Доллар начал дешеветь: обменные пункты выставили новые курсы валют

Курс доллара в обменных пунктах Украины начал снижаться. Наличный рынок отражает ситуацию на межбанковском валютном рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 2 января средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 42,45 гривен, курс евро снизился на 5 копеек до 44,35 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,95 гривен, евро по 43,65 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,94-42,00 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет второй день подряд исторического максимума.

Официальный курс на 2 января 2024 года установлен на таком уровне: 41,9725 гривен за 1 доллар (-0,0570 грн).

Официальный курс евро составит 43,6052 гривен за 1 евро (-0,0803 грн).

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, по итогам января официальный курс доллара может вырасти в пределах 0,5-1%, но существует вероятность, что курс будет колебаться в диапазоне 42-42,3 гривен.