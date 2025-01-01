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НБУ опустив курс долара нижче 42 гривень

Україна, Середа 01 січня 2025 16:43
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НБУ опустив курс долара нижче 42 гривень Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль історичного максимуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 2 січня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,9725 гривень за 1 долар (-0,0570 грн).

НБУ опустив курс долара нижче 42 гривень

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 43,6052 гривень за 1 євро (-0,0803 грн).

НБУ опустив курс долара нижче 42 гривень

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 10 копійок до 41,91-42,97 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

НБУ опустив курс долара нижче 42 гривень

udinform.com

На готівковому ринку курс долара не змінився - 42,50 гривень.

Коментар НБУ

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, Національний банк України у 2025 році забезпечить "стійкість" валютного ринку.

"Стійкість валютного ринку - ось це наша мета", - сказав він.

Пишний нагадав, що НБУ ніколи не дає прогнозів щодо валютного курсу, і вкотре наголосив, що курс, "визначений державним бюджетом, не є для Національного банку метою і ніколи не був".

"Не чекайте від нас, що гривня полетить у космос", - сказав голова НБУ.

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