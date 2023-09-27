Долар почав дешевшати: обмінні пункти виставили нові курси валют

На ранок 27 вересня середній курс долара в Україні впав на 10 копійок до 38,20 гривень, курс євро впав на 15 копійок до 40,90 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому 37,70 гривень, євро 40,20 гривень.

Офіційний курс долара НБУ не змінюється з 21 липня минулого року - 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 27 вересня становить 38,7609 гривні за євро (-0,1115 гривні).

Коливання курсу

Зазначимо, у вересні курс долара зріс до 38,60 гривень, проте згодом знизився.

За даними НБУ, ситуація на валютному ринку в цілому залишається стійкою, а зростання курсу долара було спричинене ситуативними факторами.

При цьому здатність НБУ балансувати валютний ринок залишалася високою. Завдяки постійному офіційному фінансуванню міжнародні резерви України утримуються на найвищих рівнях. Наприкінці серпня вони перевищували 40 млрд доларів.