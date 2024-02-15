Долар почав дешевшати: обмінні пункти оновили курси валют

На ранок 15 лютого середній курс продажу долара в Україні зріс на 10 копійок до 38,30 гривень, курс євро впав на 15 копійок до 41,50 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,80 гривні, євро по 40,80 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 38,05-38,07 грн/долар (купівля-продаж) – зниження на 9 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України підвищив курс долара до максимуму за останній місяць.

Офіційний курс на 15 лютого 2024 року встановлено на такому рівні: 38,1734 грн за 1 долар (+0,0470 грн). Це максимальне значення із 11 січня (38,1923 грн).

Курс євро становитиме 40,8684 гривень за 1 євро (-0,2528 грн).

Валютна лібералізація

Голова НБУ Андрій Пишний на заході Європейської бізнес-асоціації заявив, що ресурс для подальшого пом'якшення валютних обмежень об'єктивно обмежений, оскільки він формується експортною виручкою та міжнародною фінансовою допомогою.

Він повідомив, що неповернений експортний виторг за час війни зріс майже вдвічі. Пишний зазначив, що Україні вже вдалося два місяці вистояти без зовнішньої допомоги, хоча 2022 року такий сценарій здавався нереалістичним.

"Враховуючи дуже високий рівень невизначеності, ми не можемо взяти на себе зобов'язання щодо конкретних дат пом'якшення тих чи інших обмежень, але ми можемо і створюватимемо для цього необхідні передумови. Тільки потім прийматимемо рішення", - заявив він.